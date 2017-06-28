Group:Low-tech Lab

L_nergie_dans_l_habitat_Main.png

fr
L'énergie dans l'habitat
Comment avoir un logement énergétiquement efficace?
  • Medium
  • 0 month(s)

Monter_une_Communaut_Locale_DSC09852cc.png

fr
Monter une Communauté Locale
Tutoriel méthodologique pas-à-pas pour monter une communauté associative locale afin de diffuser la philosophie et les savoir-faire low-tech sur votre territoire
  • Medium
  • 6 month(s)

Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_LTTour2020_Barban_Chaillot.jpg

fr
Making Of : Low-tech Lab Grenoble
Retour d'expérience sur le montage de l'association Low-tech Lab Grenoble, ayant pour but de diffuser la philosophie et les savoir-faire low-tech sur le territoire isérois.
  • Medium
  • 66 month(s)

Making_Of_-_Low-tech_Tour_photo_LTL.png

fr
Organiser un Low-tech Tour sur son territoire
Tutoriel méthodologique pour organiser un Low-tech Tour près de chez vous.
  • Medium
  • 3 month(s)

Organiser_un_camp_Low-Tech_WeEplore_Qaptur_216.jpg

fr
Organiser un camp Low-Tech
Ce tutoriel vise à partager l'expérience d'animation et d'organisation d'un camp low-tech. Celui-ci sera une opportunité pour les participants d'apprendre et de mettre en pratique la démarche low-tech.
  • Medium
  • 2 month(s)

Kit_de_fiches_exposition_low-tech_Capture.JPG

fr
Kit de fiches exposition low-tech
Ce tutoriel met à votre disposition un kit de fiches explicatives à imprimer pour monter une exposition sur la démarche low-tech. Pour que cela fonctionne bien, on vous conseille d'accompagner les fiches avec certains objets dont il est question en démonstration.
  • Very easy
  • 5 minute(s)

Fiche_animation_-_construction_de_fours_solaires_en_carton_classe.jpg

fr
Fiche animation : construction de fours solaires en carton
Animer un atelier de construction de 3 fours solaires en carton différents en milieu scolaire
  • Easy
  • 1 day(s)

Filtre___eau_c_ramique_Filtres_eau_GP.jpg

fr
Filtre à eau céramique
Un filtre à eau céramique est un système permettant de purifier de l'eau insalubre. Ce tutoriel a pour but pour présenter le fonctionnement et les différentes étapes de construction d'un filtre à eau en céramique à échelle semi-industrielle.
  • Hard
  • 3 day(s)

DIY_Wood_Mold_for_the_Production_of_Concrete_BioSand_Filters_OHorizons_BioSand_Water_Filter_Bangladesh.jpg

fr
Water - Biosand Filter
Le filtre biosable est un filtre à eau domestique qui rend potable l’eau sale.
  • Medium
  • 1 day(s)

Chauffe_eau_solaire_Chauffe_eau_solaire_PST_maison.png

fr
Chauffe eau solaire
Capter l'énergie solaire pour l'eau chaude sanitaire ou le chauffage à haut rendement.
  • Hard
  • 1 day(s)

Chauffage_solaire_version_ardoise_47949921956_479ae5b9ec_kk.jpg

fr
Chauffage solaire version ardoise
Chauffage solaire à ardoise, pour toute type de maison, par Guy Isabel.
  • Medium
  • 2 day(s)

Poelito_-_Poêle_de_masse_semi-démontable_Poelito.jpg

fr
Poelito - Poêle de masse semi-démontable

Poêle de masse à inertie semi-démontable.

Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé "poêles à inertie"). Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies. La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine. Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.

Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]
  • Medium
  • 5 day(s)

Po_le_de_masse_OXA-LIBRE_Po_le_Oxalis.jpg

fr
Poêle de masse OXA-LIBRE
Anciennement appelé OXALIS par l'association éponymique l'ayant développé et diffusé en open source durant des années, ce poêle de masse désormais offert à la communauté se nomme OXA-LIBRE. Il est conçu pour être accessible au plus grand nombre d'auto-constructeurs grâce à une conception simple et à la mise à disposition de divers outils et services
  • Medium
  • 7 day(s)

Cuiseur_multi-combustible_lou.jpg

fr
Cuiseur multi-combustible
Cuiseur développé par Du Soleil dans nos Assiettes et dont le cahier des charges reste inchangé : simple et économique pour être reproduit. Il fonctionne avec divers combustibles : granulés de bois, coquilles de noix, morceaux de bois pas trop longs, bois déchiquetés sous réserve d'une section adaptée et autres noyaux de fruits Il est le descendant du modèle présenté sur ce site 'cuiseur à pellets" délaissé vis-à-vis de son cout
  • Easy
  • 2 hour(s)

Cuiseur___bois_Oxalis_19-11_cuiseur-bois-265x300.jpg

fr
Cuiseur à bois Oxalis
Réalisation de 2 cuiseurs Oxalis dans le cadre du parcours Grenoble INP - UGA PISTE
  • Medium
  • 10 hour(s)

Po_le___pellets_IMG_8015_-_Copie.jpg

fr
Poêle à pellets
Poêle à granulés de bois (fonctionne aussi avec des coquilles de noix) d'une autonomie de 6 heures, sans électricité avec une plaque de cuisson et vue du feu
  • Medium
  • 1 day(s)

St_rilisation_respectant_un_bar_me_professionnel_Conservation_des_aliments.JPG

fr
Stérilisation respectant un barême professionnel
Méthode pour stériliser ses conserves en arrivant à un rapport température/durée validé par les barèmes professionnels et certifiant la destruction des spores de la bactérie du botulisme
  • Very easy
  • 0 minute(s)

Four___pain_en_argile_5fda9da1-26bf-4504-885c-ae2672dee476.jpg

fr
Four à bois en terre crue
Four à pain en argile, idéal pour cuire les pizzas, les fouées, les flammekueches, les pains, les tartes, les brioches, les plats mijotées...
  • Hard
  • 4 month(s)

Toilettes_s_ches_familiales_E5_-_toilette_seche137_-_vwf.jpg

fr
Toilettes sèches familiales
Toilette sèche à usage domestique.
  • Easy
  • 2 hour(s)

Toilettes_s_ches_amovibles_avantapres.JPG

fr
Toilettes sèches amovibles
Toilettes sèches légères à poser sur des toilettes classiques, à séparation de flux et avec bac à sciure intégré (Neau Box)
  • Medium
  • 8 hour(s)

Chier_sec_chier_sec.png

fr
Chier sec
Documentation issu du livre "installer et utiliser des toilettes-sèches", Clément Chabot - Sandra Martins, aux éditions Rustica
  • Medium
  • 6 hour(s)

Mission_D_DOUhcet.jpg

fr
Sciences Participatives : La douche à brumisation
Ce tutoriel a été créé dans le cadre de la mission #4 “La douche à brumisation” du programme de sciences participatives porté par l'association Biosphère Expérience. Il présente les étapes de fabrication du kit de douche à brumisation à réaliser avant le 31 août 2024 ainsi que le protocole suivi par les volontaires au programme durant la semaine d’expérience du 9 septembre au 15 septembre 2024.
  • Easy
  • 3 hour(s)

Phytoépuration_eaux_usées_47959486016_881fc69611_k.jpg

fr
Phytoépuration eaux usées
Assainissement écologique des eaux usées
  • Medium
  • 8 day(s)

Biodigesteur_domestique_small_general.png

fr
Biodigesteur domestique
Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques
  • Medium
  • 2 day(s)

Garde-Manger_DSC_0265.JPG

fr
Garde-Manger
Garde-Manger permettant les bonnes ambiances de conservation par type d'aliment
  • Medium
  • 3 day(s)

Four_solaire_(cuiseur_type_boîte)_Four_solaire_cuiseur_type_bo_te_FourSolaireTypeBoite.jpg

fr
Four solaire (cuiseur type boîte)
Sous forme de caisse ou de parabole, le cuiseur solaire permet de cuire des aliments en utilisant l'énergie solaire.
  • Easy
  • 1 day(s)

Multicuiseur_solaire_IMG_8725.JPG

fr
Multicuiseur solaire
Four solaire + Marmite norvégienne + séchoir
  • Easy
  • 8 hour(s)

Cuiseur_tube_solaire_cylindro-parabolique_bis_Four_d_ploy_.jpg

fr
Four solaire type tube transportable et à base de récup
Ce cuiseur solaire est basé sur un tube à vide en Pyrex et un réflecteur trouvé en récupération. Il a été conçu avec un maximum de matériaux de récupération et pour être transportable (pliable et démontable).
  • Medium
  • 1 day(s)

Insulated_Solar_Electric_Cooker_ISEC_2021_09_17_Living_Energy_Farm_20_Sidonie_Franc_s_1_.jpg

fr
Cuiseur Électrique Solaire Isolé (ISEC)
Le cuiseur solaire électrique isolé (ISEC) est une chambre de cuisson isolée chauffée électriquement, permettant à l'utilisateur de cuisiner pendant une longue période avec une faible puissance provenant d'un panneau solaire, du réseau ou d'une combinaison de toutes les sources électriques. L'énergie peut être stockée thermiquement ou dans une batterie. La cuisson à faible consommation permet d'économiser de l'argent en réduisant les factures d'électricité (en cas de connexion au réseau) ou en réduisant le nombre de panneaux solaires achetés. La simplicité de la technologie ISECooking permet de la fabriquer là où elle est utilisée.
  • Medium
  • 1 day(s)

Cuiseur_tube_solaire_cylindro-parabolique_IMG_4901.JPG

fr
Cuiseur tube solaire cylindro-parabolique
Voici les plans pour réaliser un support et une parabole orientable pour les tubes de cuisson solaire.
  • Medium
  • 1 day(s)

Tubes_de_st_rilisation_solaire_20240528_145128_-_Compress_e.jpg

fr
Tubes de stérilisation solaire
Tube solaire dont l'usage a été détourné pour stériliser des bocaux
  • Very easy
  • 1 hour(s)

S_choir_solaire_-_CHEMINS_DE_FAIRE_P4221309.jpg

fr
Séchoir solaire démontable
Fabrication d'un séchoir solaire compact et démontable
  • Easy
  • 2 day(s)

Marmite_norv_gienne_pour_nomades_DSCF4536.JPG

fr
Marmite norvégienne pour nomades
Marmite norvégienne à base d'une couverture en laine afin de cuire des aliments à l'étouffée. Le principe de la marmite norvégienne est de placer un faitout dans un réceptable isolant après ébullition pour une cuisson lente sans source de chaleur. Ce modèle ne prend pas de place et est parfaitement adapté à la vie de nomade, notamment en van, mais pas seulement, et est adaptable à diverses tailles de faitouts.
  • Easy
  • 2,5 hour(s)

Marmite_Norv_gienne_Tissu_Super_Efficace_Marmite_norvegienne_ecocotte_tiny_rouge_vue_ouverte_cocotte_terre.jpg

fr
Marmite Norvégienne Tissu Super Efficace
Marmite norvégienne souple, nomade et élégante qui garantie un efficacité d'isolation thermique maximale et ne nécessite que quelques notions de couture. Pour une fin de cuisson saine et sobre de vos aliments.
  • Easy
  • 1 day(s)

Proc_d_s_de_transformation_de_la_laine_de_mouton_1391067-baarack-un-mouton-sauvage-qui-a-ete-retrouve-en-australie-avec-une-toison-de-35-kg-le-25-fevrier-2021.jpg

fr
Procédés de transformation de la laine de mouton
Etapes de transformation de la laine de mouton, de la laine brute à la laine utilisable.
  • Medium
  • 3 day(s)

Eolienne_200W_NIKON_-_2017.09.02_-_22.JPG

fr
Eolienne 200W
Eolienne Piggott de 200w pour 1m20 d'envergure, auto-construite.
  • Hard
  • 20 day(s)

L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg

fr
L'éolienne
Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante
  • Medium
  • 1 day(s)

Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_IMG_0354.JPG

fr
Lampe solaire à batteries lithium récupérées
Ce tutoriel permet la fabrication d'une lampe solaire munie d'un chargeur USB, utilisant des cellules lithium récupérées sur des batteries d'ordinateurs portables usagées. Ce système permet, avec une journée de charge au soleil, de recharger complètement un portable et d'avoir en plus environ 4h de lumière.
  • Easy
  • 3 hour(s)

R_cup_ration_de_batteries_Couverture_-_paysage.jpg

fr
Récupération de batteries
Recycler des cellules des batteries d’ordinateur pour créer une lampe photovoltaïque.
  • Medium
  • 3 hour(s)

Ordinateur_low-tech_IMG_0133.JPG

fr
Ordinateur low-tech
Un modèle d'ordinateur basique mais répondant néanmoins à la plupart de nos besoins quotidiens. Le tout, pour un prix n’excédant pas 30 euros  !
  • Medium
  • 1 day(s)

Tranformer_un_smart-phone_en_smart-ordi_IMG_8256.JPG

fr
Tranformer un smart-phone en smart-ordi
Ce tutoriel présente les étapes de transformation d'un smartphone en ordinateur, conçu pendant l'expédition Nomade des Mers et optimisé dans le cadre du projet expérimental [https://lowtechlab.org/fr/le-low-tech-lab/les-actions/en-cours-biosphere-capsule-en-milieu-aride "Biosphère, capsule en milieu aride"] porté par Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz du [https://lowtechlab.org/fr Low-tech Lab]. Ce prototype a été fabriqué dans la Biosphère durant la période d'expérimentation dans le désert.
  • Easy
  • 30 minute(s)

Dominik_-_serveur_modulable_autoaliment__en_r_emploi_TITRE.jpg

fr
Dominik - serveur modulable autoalimenté en réemploi
Ce tutoriel a pour but de présenter la construction de A à Z d'un système modulable et mobile d'alimentation, d'hébergement et de partage numérique bas carbone, à base de matériaux de récupération abritant un site internet web écoconçu.
  • Hard
  • 20 hour(s)

Joyeux_Bidon_Low-tech_-_Enceinte_fabriqu_e_avec_des_composants_de_r_emploi_2-20231016_100154.jpg

fr
Joyeux Bidon Low-tech - Enceinte fabriquée avec des composants de réemploi
Une enceinte MP3 à l'intérieur d'un bidon, pour petites et grandes oreilles. Elle est pensée pour servir de boite à histoires audio pour les petits ou simplement pour lire de la musique!
  • Medium
  • 2 day(s)

Remorque_g_n_rateur_solaire_DSC_0363.JPG

fr
Remorque génératrice solaire - Structure
Ce tutoriel présente la construction de la structure d'un générateur solaire (1kWc) déplaçable à vélo. Cette structure a été conçue pour s'adapter sur la [https://charrette.bike/ CHARETTE] , une remorque assistée conçue par l'association [https://veloma.org/ Véloma] et dont les plans sont disponibles librement.
  • Hard
  • 3 day(s)

Remorque_g_n_rateur_solaire_DSC_0363.JPG

fr
Remorque génératrice solaire - Système électrique
Ce tutoriel présente le dimensionnement et la construction du système électrique d'un générateur solaire (1kWc) déplaçable à vélo. Cette structure a été conçue pour s'adapter sur la CHARRETTE, une remorque assistée conçue par l'association Véloma et dont les plans sont disponibles librement.
  • Medium
  • 3 day(s)

Fonctionnement_entretien_et_r_g_n_ration_de_batteries_au_plomb_batterie-solaire-2v-12v-24v.jpg

fr
Fonctionnement, entretien et régénération de batteries au plomb

Les batteries sont des éléments centraux et chers dans les installations autonomes. Pourtant, leur fonctionnement et leur entretien sont très mal connus par le grand public. Ce tutoriel a donc plusieurs objectifs :

  • Présenter le fonctionnement d'une batterie au plomb.
  • Présenter les différents types de batteries au plomb
  • Présenter les causes majeures de dégradation des batteries au plomb.
  • Présenter les règles d'utilisations et d'entretien des batteries au plomb.
  • Introduire le procédé de désulfatation (ou régénération) des batteries au plomb.
  • Medium
  • 14 day(s)

B_lier_hydraulique_P2251150.JPG

fr
Bélier hydraulique
Ce tutoriel a pour objectif de faciliter la compréhension, le dimensionnement, la fabrication et l'installation d'un système d'élévation d'eau appelé "Bélier hydraulique".
  • Easy
  • 2 day(s)

Hydroponie_IMG_2667.JPG

fr
Hydroponie
Ce tutoriel a pour but de présenter la culture en hydroponie et de construire un système pour particulier. Cette technologie a été documentée lors du passage à Singapour de l'expédition "Nomade des Mers". Nous y avons rencontré l'entreprise Comcrop qui cultive des plantes aromatiques (Basilic, menthe...) sur une zone habituellement inutilisée et sans valeur: les toits des immeubles !
  • Easy
  • 1 day(s)

Culture_de_la_spiruline_IMG_5066.jpeg

fr
Culture de la spiruline
La culture domestique d'une micro-algue très nutritive
  • Medium
  • 6 month(s)

Bassin_de_culture_de_spiruline_bassin_z.jpg

fr
Bassin de culture de spiruline
Construction d'un bassin de culture de spiruline rehaussé
  • Medium
  • 2 day(s)

Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_NIKON_-_2017.06.28_-10_logo_.jpg

fr
Compost Bokashi de cuisine
Seau à bokashi de cuisine pour obtenir un engrais riche à partir des déchets organiques.
  • Easy
  • 1 hour(s)

Elevage_de_Mouches_Soldats_Noires_IMG_2488.JPG

fr
Elevage de Mouches Soldats Noires
Ce tutoriel a pour but de faciliter la compréhension du cycle de vie de la mouche soldat noire et de permettre la création d'un élevage pour un usage domestique. Cette technologie a été documentée lors de l'escale de l'expédition Nomade des Mers en Malaisie. L'entreprise EntoFood, que nous avons visitée, effectue des recherches depuis près de 8 ans sur ces mouches et s’apprête à lancer son unité de production à grande échelle. Elle permettra le traitement de 300 tonnes de déchets organiques par jour !
  • Easy
  • 1 day(s)

Elevage_de_grillons_comestibles_NDM-CricketBreeding-IMG_7176_Sidonie_Frances_-_Low-tech_Lab.jpg

fr
Elevage de grillons comestibles
Description et intérêts d'un élevage de grillons comestibles.
  • Medium
  • 2 month(s)

Lombricomposteur_simple_assemblage_2.jpg

fr
Lombricomposteur simple
Lombricompost simple réalisé dans seaux plastiques alimentaires.
  • Very easy
  • 20 minute(s)

Conserves_de_légumes_pasteurisés_Nikon-_2018.04.16_-7.jpg

fr
Pasteurisation de fruits et légumes
Conserver ses surplus de fruits et légumes grâce à la pasteurisation
  • Easy
  • 10 minute(s)

Conserves_lactofermentées_6.jpg

fr
Conserves lactofermentées
Conserver ses légumes crus durant des mois avec la technique de la lactofermentation.
  • Easy
  • 30 minute(s)

Boissons_fermentées_-_Sodas_maison_IMG_0370.JPG

fr
Boissons fermentées - Sodas maison
Plusieurs recettes de boissons fermentées simples, saines et anti-gaspi à base de fruits et de fermentations spontanées (levures naturellement présentes).
  • Very easy
  • 5 minute(s)

Culture_de_pleurotes_NDM-mushrooms-IMG_6537-_Sidonie_Frances_-_Low-tech_Lab.jpg

fr
Culture de pleurotes
Culture domestique de champignons comestibles.
  • Medium
  • 1 month(s)

Biodiesel_IMG_2512.JPG

fr
Biodiesel

Ce tutoriel décrit le procédé de fabrication à échelle moyenne (environ 50L) de biodiesel à partir d'huiles de friture usagées. Ce tutoriel a été écrit suite à la visite de l'équipage Nomade des Mers au Cambodge.

L'entreprise sociale Naga Earth collecte et transforme les huiles de fritures usagées des hôtels et restaurants de la ville en biodiesel. Ils fabriquent également du savon grâce à la glycérine issue de cette même réaction. Celui-ci bénéficie aux écoles et associations de la région pour mener des programmes d'hygiène.
  • Medium
  • 2 day(s)

Bio_Charbon_Sechage Charbon Vert (c) Pierre Alain (GOB).JPG

fr
Bio Charbon
Fabriquer des briquettes de charbon à partir de déchets agricoles carbonisés.
  • Medium
  • 4 day(s)

Mati_res_100__co-produits_organiques_et_biod_gradables_par_thermo-compression_14-Palette-matieres-etiquetees-web.png

fr
Matières 100% co-produits organiques et biodégradables par thermo-compression
Ce tutoriel présente la préparation de matières premières rigides en utilisant des co-produits de notre alimentation, sans aucun ajout de liant ou d'additif. On utilise pour cela une haute pression et température, avec un procédé appelé thermo-compression.
  • Medium
  • 5 hour(s)

Photo ZEER POT.jpg

fr
Frigo du désert
Fabriquer un réfrigérateur qui fonctionne sans électricité !
  • Very easy
  • 2 hour(s)

Cuisini_re_am_lior_e_-_Mod_le_Patsari_Patsari_Ladrillo__0.jpg

fr
Cuisinière améliorée - Modèle Patsari
Un modèle de cuisinière à économie de bois développé au Mexique par l'organisme GIRA dans les années 2000. Simple à construire, économique et saine pour la santé, la cuisinière Patsari s'est diffusée à grande échelle dans les communautés rurales du Mexique.
  • Medium
  • 2 day(s)

CHARRETTE__remorque___v_lo__boumboum.jpg

fr
Remorque à vélo - CHARRETTE - Cyclonomia
CHARRETTE est un projet libre de remorque à vélo à trois roues avec système de freinage inertiel et un système d’assistance électrique autonome porté par Cyclonomia.
  • Hard
  • 5 day(s)

Sacoche_v_lo_tanche_en_B_che_IMG_20200504_151042.jpg

fr
Sacoche vélo étanche en Bâche

Sacoche étanche à la pluie, fabriquée à partir de bâche publicitaire ou de camion, sur plaque en conteplaquée.

Facile à mettre et enlever grâce au système de fixation Ortlieb.
  • Easy
  • 3 hour(s)

moskitOS_-_le_tricycle_couch__en_bois_moskitOS_E2.jpg

fr
MoskitOS - le tricycle couché en bois
Vous rêviez d’un trike en bois, confortable et abordable, à construire vous-même lors d’un stage ou de façon autonome ? Le voici ! Et quel plaisir à piloter, allongé comme sur une chaise longue à admirer le paysage qui défile !
  • Hard
  • 4 day(s)

P_dalier_Multifonctions_-_CHEMINS_DE_FAIRE_P6230556.jpg

fr
Pédalier Multifonctions
Transformation d'une machine Singer en machine d'atelier
  • Hard
  • 5 day(s)

P_dalier_multifonction_p_dalier_meuleuse.jpg

fr
Pédalier multifonction
Pédalier de vélo qui entraîne de multiples outils comme un blender, une perceuse à colonne, une machine à coudre ou encore une génératrice d'électricité.
  • Medium
  • 2 day(s)

P_dalier_g_n_rateur_power_arduino_IMG_8161.JPG

fr
Pédalier générateur
Ce tutoriel présente les étapes de fabrication d'un pédalier générateur d'électricité, conçu et fabriqué dans le cadre du projet expérimental [https://lowtechlab.org/fr/le-low-tech-lab/les-actions/en-cours-biosphere-capsule-en-milieu-aride "Biosphère, capsule en milieu aride"] porté par Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz du [https://lowtechlab.org/fr Low-tech Lab].

Ce pédalier permet à la fois d'alimenter directement des équipements électroniques ou de stocker l'énergie dans une batterie pour répondre à une partie des besoins énergétiques de l'habitat autonome expérimenté. Dans le but de varier les sollicitations musculaires, nous avons prévu 3 modes d’utilisation : maindelier, vélo et rameur.

La dernière partie du tutoriel est dédiée aux retours d'expérience du binome ayant utilisé ce système low-tech durant les 4 mois d'expérimentation.
  • Hard
  • 1 day(s)

Moteur____nergie_musculaire_-_CHEMINS_DE_FAIRE_PB201597.jpg

fr
Moteur à énergie musculaire
Prototype de moteur à énergie musculaire avec une priorité sur la vitesse
  • Hard
  • 5 day(s)

Plastique_recycl__low-tech_shredderpro-output.jpg

fr
Machines de recyclage de plastique - Precious Plastic
Différentes machines pour recycler le plastique localement : broyeur, injection, extrusion, compression, presse à plaques
  • Hard
  • 1 day(s)

Lessive___la_cendre_cendre.jpg

fr
Lessive à la cendre
Une recette de lessive gratuite, ne nécessitant aucun chauffage, se conservant plusieurs mois et qui sert même de fertilisant! Cette base peut également servir pour nettoyer le sol et la vaisselle.
  • Very easy
  • 2 day(s)

Lessive_au_lierre_lierre.jpg

fr
Lessive au lierre
Ce tutoriel a pour objectif de vous amener à produire votre propre lessive facile à faire chez soi (20 minutes de préparation et 10 à 24h de repos avant stockage) faite maison, zéro déchet, biodégradable (100% de produit naturel) et utilisant des ressources faciles à trouver dans l'espace public en zone rurale comme en zone urbaine. La lessive se conserve pendant 3 semaines dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.
  • Very easy
  • 30 minute(s)

Shampoing_sec_shampoingSec.jpg

fr
Shampoing sec
Voici plusieurs recettes de shampoing sec avec des ingrédients 100% naturels que vous avez toujours à portée de main dans votre cuisine ou votre salle de bain. Très économique et très efficace, ces recettes sont adaptées à tous types de cheveux, ne provoquent pas d'allergies et ont même des avantages beauté (volume, couverture des racines foncées...)
  • Very easy
  • 1 minute(s)

Boissons_ferment_es_-_Sodas___base_de_fleurs_49502_w1024h768c1cx2472cy1728.jpg

fr
Boissons fermentées - Sodas à base de fleurs
Plusieurs recettes de boissons fermentées simples, saines et anti-gaspi à base de fleurs et de fermentations spontanées (levures naturellement présentes).
  • Very easy
  • 5 minute(s)

Hydromels_hydromel.jpg

fr
Boissons fermentées - Hydromels
Plusieurs recettes de boissons fermentées simples, saines et anti-gaspi à base de miel et de fermentations spontanées (levures naturellement présentes).
  • Very easy
  • 15 minute(s)

Boissons_ferment_es_-_K_fir__kombucha_et_vinaigres_K_fir_et_kombucha.png

fr
Boissons fermentées - Kéfir, kombucha et vinaigres
Plusieurs recettes de boissons fermentées simples, saines et anti-gaspi à base de symbiose bactérie-levures comme le kéfir d'eau, le kéfir de lait, le kombucha et les mères de vinaigre.
  • Very easy
  • 5 minute(s)

fermentation_fruits.png

fr
Aliments fermentés - fermentations de fruits
Plusieurs recettes d'aliments fermentés à base de fruits aux gouts salés, sucrés, aigre-doux. Cela peut permettre de conserver plus longtemps des fruits ou de valoriser des fruits qui auraient finis au compost. Plusieurs techniques de fermentations qui donnent des chutneys, confitures crues fermentées, sauces...
  • Easy
  • 30 minute(s)

Aliments_ferment_s_-_fermentations_asiatiques_de_c_r_ales__l_gumineuses_et_variations_fermentations_asiatiques.jpg

fr
Aliments fermentés - fermentations asiatiques de céréales, légumineuses et variations
Plusieurs recettes traditionnelles et modernes asiatiques pour fermenter des céréales, des légumineuses et autres variations. Vous trouverez ici des recettes telles que des dosas, koji, des tempeh, du natto et bien plus encore.
  • Hard
  • 10 hour(s)

Aliments_ferment_s_-_levains_et_pains_pain.jpg

fr
Aliments fermentés - levains et pains
Voici plusieurs recettes pas à pas pour réaliser soi-même son levain et plusieurs types de pains, brioches, pâte à pizza. Cette recette peut fonctionner à partir de restes de pains durs.
  • Medium
  • 8 hour(s)

Aliments_ferment_s_-_alternatives_aux_prot_ines_animales_alternatives_prot_ines_animales.png

fr
Aliments fermentés - alternatives aux protéines animales
La joie des aliments fermentés c'est qu'en plus d'être bon pour la santé, lorsqu'ils sont réalisés en low-tech ils ne contiennent que très peu d'ingrédients transformés et ils diversifient notre alimentation en l'enrichissant (en saveur et en nutriments)
  • Medium
  • 2 hour(s)

Aliments_ferment_s_-_k_fir_de_laits_v_g_taux_et_fromages_vegan_lait_vegan.jpg

fr
Aliments fermentés - kéfir de laits végétaux et fromages vegan
Plusieurs recettes de "produits laitiers" végétaux fermentés facilement réalisable à la maison, pour pouvoir profiter de yaourts, faisselles, et fromages vegans ayant du gout et fabriqués en low-tech.
  • Medium
  • 3 hour(s)

Aliments_ferment_s_-_festival_de_sauces_sauces_ferment_es.jpg

fr
Aliments fermentés - festival de sauces
Plusieurs recettes de sauces fermentées sucrées et salées à base de produits végétaux, animaux des 4 coins du monde pour réinventer des sauces faciles des apéro ou bien découvrir les saveurs complexes des bouillons asiatiques. Le tout en low-tech bien sur, et pour un apport nutritionnel enrichi et avec une conservation simplifiée par les fermentations.
  • Easy
  • 15 minute(s)

Aliments_ferment_s_-_produits_laitiers_animaux_maison_produits_laitiers.jpg

fr
Aliments fermentés - produits laitiers animaux maison
Plusieurs recettes de produits laitiers animaux fermentés facilement réalisable à la maison, pour pouvoir profiter de yaourts, faisselles, et fromages fabriqués en low-tech.
  • Medium
  • 30 minute(s)

